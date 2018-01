Accessibilité : un site web pour tester le handicap

Vous êtes vous déjà demandé à quoi ressemblera votre usage du web quand vous serez vieux ? Et à quoi il ressemble déjà pour les daltoniens, malvoyants (cataracte, DMLA, rétinite pigmentaire), aveugles, sourds ou mal entendants, ou encore pour les personnes atteintes de troubles moteurs tels que des tremblements ?

Atalan, avec l’aide de STPo et de Switch, vient de mettre en ligne un site incontournable pour prendre conscience de l’importance de mettre en œuvre systématiquement une démarche d’accessibilité numérique. Disponible en anglais et en français, le site simule les troubles les plus courants.

Un formidable outil de sensibilisation à l’accessibilité

C’est un formidable outil de sensibilisation vous aidera à faire prendre conscience autour de vous, aux décideurs notamment, que nombre de sites web et de services en ligne passent à côté de leurs utilisateurs et clients potentiels faute de prêter attention à ce sujet. Comme nous avons l’habitude de le dire, l’accessibilité numérique est un formidable outil d’inclusion, mais aussi un levier économique important et un formidable outil pour renforcer l’image de marque d’une organisation.

Rappelons que le développement durable comporte trois piliers – people, planet, profit – adressés en même temps par une démarche de conception responsable :

People : accessibilité, GDRP, UX, etc. ;

Planet : écoconception ;

Profit : accessibilité, écoconception, qualité

Collectivement, nous pouvons agir pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en participant à la création de contenus numériques plus accessibles. Alors, on se bouge !?

