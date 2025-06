5 ans de mise à jour pour tous les smartphones à partir du 20 juin 2025

Les règlements (UE) 2023/1670 (écoconception) et UE 2023/1669 (étiquette énergétique) qui entrent en vigueur ce 20 juin 2025 sont une petite révolution sur le marché des smartphones. Ils portent sur les « exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables, aux téléphones sans fil et aux tablettes » et sur les exigences d’affichage des informations associées.

Quatre avancées majeures

Les principales avancées de la nouvelle réglementation écoconception sont :

Mises à jour du système d’exploitation au moins 5 ans à partir de la date de fin de commercialisation. Batterie supportant au minimum 800 cycles de recharge avant de baisser à 80 % de sa capacité initiale. Fourniture des pièces détachées 7 ans après la fin de commercialisation et en moins de 10 jours. Pour les réparateurs professionnels, le même niveau d’accès à tous les logiciels et micrologiciels (firmware) même s’ils ne font pas partie du réseau de réparateurs agréés.

Grâce à ces avancées, la durée de vie moyenne de nos smartphones devrait passer rapidement de 2,5 ans à 5 ans. Un progrès notable tant pour la planète que pour votre porte monnaie.

Une nouvelle étiquette plus complète

Parmi les autres nouveautés, la Commission Européenne a décidé de mettre à jour l’étiquette informative qui ne se limite plus à la consommation électrique. C’est une avancée importante car nos études, et celles que nous avons réalisées pour l’Ademe, montrent que 80 % des impacts environnementaux de ces terminaux ont lieu lors de la fabrication de l’équipement.

Lorsque que l’on achète un nouvel appareil (smartphone, tablette, ordinateur, etc.), l’efficacité énergétique n’est donc pas le critère le plus important si l’on cherche à réduire ses impacts environnementaux. Les indices : 4 (résistance aux chutes en nombre de chutes),

5 (endurance de la batterie en nombre de cycles de recharge),

et 6 (indice de réparabilité) sont bien plus importants à prendre en considération que la consommation électrique.

Des gains conséquents à l’échelle de l’Europe

Grâce à cette évolution, la Commission européenne s’attend à 20 milliards d’euros d’économies pour les citoyens européen d’ici 2030. Les économies d’électricité ne représentent que 3 % de cette somme, les 97 % restant étant constitués par l’allongement de la durée de vie des 687 millions de smartphones en activité en Europe (chiffre 2020 fournis par la Commission Européenne).

Des millions de tonnes de matières et de GES économisées

Selon nos calculs, les gains environnementaux associés sont de l’ordre de :

Epuisement des ressources abiotiques (métaux et minéraux) : 1 800 millions de tonnes de terres excavées, soit la masse de 25 milliards d’être humains ;

Réchauffement global : 24,6 millions de tonnes équivalent CO2, soit 90 milliards de km en voiture ou 2,2 millions de tours du monde en véhicule thermique.

Source : GreenIT.fr avec Commission Européenne